Sánchez, de forma sutil, deja LA frase sobre Casado: primero hay silencio y luego muchas risas

Pedro Sánchez ha comparecido este martes en el Senado y ha aprovechado su intervención para dejar un sutil dardo a Pablo Casado por sus palabras de hace unos días sobre la energía solar.

“Se lo dije en la anterior sesión de control. Escuché al líder de su partido el pasado domingo, donde además de algunas incursiones fallidas en la política energética del país...”, ha dicho Sánchez.

En ese instante se ha producido un breve silencio y después han llegado las risas y un largo aplauso por parte de su bancada.

Sánchez hacía referencia a las palabras del líder del PP sobre la energía solar que tan virales se han vuelto en Twitter: “Aquí a la izquierda no le gusta la nuclear y no le gusta el carbón y no le gusta el gas y no le gusta la hidroeléctrica y no le gusta ahora la eólica, y se quejan de que los molinos dañan el paisaje. Claro, sólo les gusta la solar. Y a mí. Pero es que antes de ayer a las ocho de la tarde fue el pico de consumo eléctrico. Y a las ocho de la tarde, no sé si estabais por aquí, pero no había posibilidad de que la solar emitiera. Básicamente, porque era de noche. Por tanto, es una cuestión de lógica”.

Ha retomado ya el presidente la palabra y ha recordado que en ese mismo acto Casado lo llamó “okupa”: “Ese es el problema, que consideran este Gobierno ilegítimo. Ustedes no es que tengan un problema conmigo, porque su predecesor lo hizo con el señor Zapatero cuando era presidente del Gobierno, y el predecesor del predecesor también lo hizo con el señor González cuando era presidente del Gobierno”.

Y ha finalizado: “Ustedes no es que tengan un problema conmigo es que tienen un problema con la democracia porque no reconocen el resultado electoral de las urnas”.