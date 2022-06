Sánchez defiende que la obesidad infantil es "un asunto de Estado": "Nos incumbe a todos"

“Crecer sanos no siempre es fácil. No se trata solo de voluntad de los niños y las familias, que estoy convencido que la tienen, sino que son muchos los obstáculos que pueden llegar a impedir ese objetivo, como no tener acceso a una alimentación saludable, no contar con espacios para jugar o hacer deporte, o algo tan vital como dormir lo necesario por las noches”, ha ejemplificado, a lo que ha añadido que “no dormir las horas adecuadas duplica el riesgo de obesidad en los niños”.