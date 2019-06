Sánchez llega a La Zarzuela sin negociar con nadie la investidura

Ha sido precisamente la portavoz de este partido en el Congreso, Ana Oramas, quien ha expresado su asombro por cómo acude Sánchez a La Zarzuela: ha calificado de “asombroso” que no haya iniciado conversaciones con ninguna formación para su investidura. De esta forma, ha sugerido que al presidente en funciones le puede interesar un escenario de repetición de elecciones el próximo otoño.

“Todos los portavoces hemos dicho que no hubo ninguna conversación con el presidente, eso es asombroso”, ha señalado Oramas en una entrevista en la emisora COPE, recogida por la agencia Europa Press. Así, ha lamentado que la ronda de contactos del rey con los partidos, que finaliza este jueves, se haya realizado sin que los partidos hayan mantenido conversaciones previas con el PSOE.

En este sentido, Oramas ha sugerido que esta situación se puede deber a que a Sánchez le interesa un escenario de repetición electoral para el próximo otoño. “O esto va rápido o Sánchez cree que no tiene nada que perder en unas elecciones en octubre, ante la situación difícil de Podemos y de Ciudadanos”, ha opinado, asegurando que el PSOE plantea un “pulso” para que le dejen gobernar en solitario, con la amenaza de ir otra vez a las urnas.

Oramas no es la única que ha mostrado su asombro en público sobre los no pasos de Sánchez. El pasado miércoles por la tarde, el coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y diputado por Málaga de Unidas Podemos, Alberto Garzón, acusó al PSOE de “inacción” a la hora de negociar la investidura de Pedro Sánchez y ha señalado que esto genera un “problema democrático” y porque apunta a “chantaje” hacia su socio preferente. En todo caso, quiso dejar claro a los socialistas que el apoyo de su formación no será “gratis”.

En rueda de prensa en el Congreso, tras la reunión que mantuvo con el rey en el Palacio de la Zarzuela en la ronda de consultas para la investidura, Garzón reconoció que las negociaciones políticas están en fase embrionaria porque “el PSOE todavía no ha llamado a nadie”.