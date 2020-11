Sánchez reprocha a los barones sus críticas al acuerdo con Bildu

PABLO BLAZQUEZ via Getty Images

PABLO BLAZQUEZ via Getty Images Pedro Sánchez, el pasado 22 de octubre en el Congreso, durante el debate de la moción de censura.

No se ha referido a estos comentarios de Sánchez el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, quien, en rueda de prensa , ha asegurado que la Ejecutiva se ha posicionado “en su totalidad” al lado de Pedro Sánchez y del grupo parlamentario.

Según Ábalos, uno de los que ha intervenido en la Ejecutiva ha sido el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, quien ha explicado su posicionamiento pero dejando claro que “apoya” al Gobierno y su “prioridad” de sacar adelante los presupuestos.

El secretario de Organización del PSOE ha admitido que ha hablado con todos los “compañeros” de la Ejecutiva que estos días han sido críticos con el apoyo de Bildu: “He hablado con todos ellos y me han manifestado que entienden la voluntad del Gobierno y no tienen intención de ser utilizados por quien no quiere a este Gobierno, ni al PSOE”.

Estos días, los barones más críticos con el Gobierno por el apoyo de Bildu a los presupuestos han sido Fernández-Vara, que sí está en la Ejecutiva socialista y hoy ha intervenido, y los líderes regionales de Aragón y Castilla-La Mancha, Javier Lambán y Emiliano García-Page, que han venido criticando abiertamente el apoyo de Bildu, y no pertenecen al órgano federal.