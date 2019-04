Sánchez replica a Álvarez de Toledo: "Si no hay un sí, es siempre un no"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , ha replicado a la candidata del PP por Barcelona Cayetana Álvarez de Toledo que el “consentimiento es algo fundamental para decidir si hay o no agresión sexual ” y que “si no hay un sí es siempre un no”. Sánchez ha explicado, en un mitin en el Palacio de Congresos de Palma junto a la presidenta balear, Francina Armengol , que ayer escuchó y vio lo que dijo Álvarez de Toledo en el debate a seis de TVE y ha subrayado el “compromiso del PSOE con las mujeres que sufren al año más de 11.000 agresiones sexuales” en España. “Ayer escuché el debate entre los seis candidatos y escuchaba y veía lo que decía la candidata del PP y sí, sí, sí, para el PSOE es fundamental modificar el Código Penal para tipificar de manera mucho más eficaz los delitos de agresión sexual”, ha sostenido el presidente, ante unos 1.500 asistentes que han coreado ”¡igualdad! ¡igualdad!”.

Sí, hay que modificar el código penal para tipificar los delitos sexuales Sí, el consentimiento es vital para definir si hay agresión sexual Sí, el @PSOE está comprometido con las víctimas NO es siempre NO, pese a lo que diga la derecha. Si no hay un SÍ, es un NO. #VOTAPSOE 🌹 pic.twitter.com/KDVxMXyMfQ

“Como dijeron tres veces sí ayer, nosotros el próximo 28 de abril tenemos que decirles tres veces no: no a su corrupción, no a su desigualdad y no a su confrontación y crispación territorial”, ha pedido a los presentes, que han dedicado una sonora pitada al líder del PP, Pablo Casado, cuando el presidente ha recordado los “insultos” que le ha dirigido.



“Me ha llamado golpista, me ha llamado presidente ilegitimo ¡me ha llamado felón! que la verdad es que me pilló desprevenido porque que te llamen felón es una cosa bastante sorprendente”, ha bromeado.