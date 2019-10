Sangre y violencia en Barcelona

Hace unos días preparaba una feria en Barcelona (SWAB) y me llamó mi madre, alarmadísima, pidiéndome que no fuese, que era una ciudad muy peligrosa. No se pone así ni cuando voy a Guatemala o El Salvador, así que dediqué mi viaje a observar la violenta ciudad que describían los medios españoles, esa Barcelona sobre la que la diplomacia estadounidense había extendido una advertencia a sus ciudadanos. Lo cierto es que incluso yo tenía una cierta precaución hasta que Carolina me miró como si estuviera loco y me dijo: ”¿Dónde te crees que estamos?”.

Hace días se anunciaba el recorte de casi un millón de euros al MNAC, uno de los grandes tesoros de Cataluña y un símbolo de primer orden. Se podría pensar que Colau mostraría un interés distinto pero tampoco parece ser la cultura su prioridad. Mala estrategia, amigos, mala estrategia. A Barcelona la hicieron grande Casas, Picasso, Sert, Miró, Albeniz, Gaudí, Tàpies, Ricardo Bofill, Jaume Balagueró, Enric Miralles, Francesc Torres… No todo es color de rosa ni todos los barceloneses pasean con Le Monde Diplomatique debajo del brazo.

Cenando en un restaurantito junto a Els Quatre Gats (se llama Melic del Gòtic, por qué no decirlo) el dueño se niega a hablarnos en castellano. Entre mesas llenas de ingleses no le gustamos por no ser catalanes. No sabe si somos de Huesca o de Cádiz pero, aunque habla en castellano con todo su personal nos habla en catalán desafiante, a pesar de que somos gente que viene a darle dinero por sus más que discretos servicios. No pasa nada, el catalán se entiende bien y me sirve para poner un ejemplo del peor problema que tiene Barcelona y que es exactamente igual al de todas las ciudades: una parte significativa de la población es poco inteligente. Nada que no ocurra en Murcia o Madrid.

En resumen: vengan a Barcelona. No pasa nada, es una increíble ciudad tan segura (o tan insegura) como Madrid o París y, a pesar de una crisis de identidad que desde fuera es interesante, a pesar de su declive cultural, a pesar de la tensión política y de algún merluzo pueblerino, es uno de los mejores lugares del mundo.

