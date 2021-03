Sanidad aboga por mantener el cierre de las autonomías hasta después de Semana Santa

La postura de los técnicos del Ministerio ya la comentó el pasado lunes el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, quien ha subrayado que la reapertura de las fronteras autonómicas no se debe ni siquiera plantear si no se dan las condiciones.

“Soy epidemiólogo, me interesa controlar la epidemia, y obviamente mis visiones son diferentes de las que puedan tener, por ejemplo, los empresarios. Si las condiciones de transmisión no son las correctas para que se pueda tener un poco más de apertura, creo que no se debe ni plantear”, ha zanjado.