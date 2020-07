Santiago Segura muestra su malestar con una medida del Gobierno

Thais Villas, la colaboradora de El Intermedio, el programa del Wyoming en laSexta, entrevistó este miércoles al actor Santiago Segura. El actor estrena su nueva película, Padre no hay más que uno 2: la llegada de la suegra.

Durante la conversación y cuando fue preguntado por el estreno, que será el próximo 7 de agosto, y la situación en la que se puede encontrar el mundo de la cultura por el coronavirus, el también director de cine mandó un recado al Gobierno.

“A ver cómo está el tema. Es una buena comedia donde se van a reír y pasarlo bien, pero no sé. Si en un Ave puedes ir tres horas y media con un señor al lado tosiendo, ¿por qué no vas a ir al cine que hay butacas libres o hidrogel en la puerta?”, afirmó.

El pasado mes de mayo, Segura se convirtió en trending topic por unas palabras tras la manifestación organizada por Vox y la división que podía haber en España.

“Qué tristeza esa España de fachas y de rojos, de malos y buenos, de extremaderecha fascista o bolcheviques bolivarianos. Banderas, himnos, caceroladas, odio fraticida y mal rollo perpetuo. Concordia, entendimiento, armonía. Igual suenan a descafeinado, pero son palabras necesarias”, escribió.

Sus palabras le causaron tanto críticas como aplausos, algo a lo que se refirió durante la entrevista con Villas.

“La cago, pero me gusta, coges impulso un poco del odio y del mal rollo que hay en Twitter. Cualquier mensaje por ingenuo o inocente que sea es susceptible de ser vapuleado y criticado. Un ‘buenos días″ a las nueve de la mañana a mi me reportó un ‘será para ti, hijo de puta, llevo desde las seis arriba’. A ese nivel”, aseguró Segura, que comentó que no se lo elimina porque de más de tres millones de seguidores, solo una mínima parte le genera problemas y le sirve de vehículo de comunicación con el resto.