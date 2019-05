Sanxenxo durante el siglo XX

AndresGarciaM via Getty Images

“...el pueblo veraniego de Sanxenxo es el único de la orilla derecha de la Ría de Pontevedra llamado a obtener próximo desarrollo, principalmente como punto de baños, en cuanto se hallen terminadas las líneas férreas del país y se concluya la carretera de diez a doce kilómetros que habrá de unirlo a la capital. Sucederá con él lo que con los pueblos de Trouville, Deauville y otros puntos de la Bretaña y Normandía, escondidos antes en aquellas brumosas costas y transformados hoy en elegantes estaciones de verano...”

(Celso García de la Riega en la Ilustración Cantábrica, 1882)

Vaya premonición, lo clavó el Sr. de la Riega hace casi 140 años. Después de hablar sobre Sanxenxo en el siglo XIX, a principios del siglo XX y sobre su historia... ¿Qué tiene Sanxenxo para ser fuente de inspiración en películas, libros y atraer a tantísima gente? ¿Qué ocurrió a lo largo del pasado siglo para que Sanxenxo llegase a ser lo que es hoy?

Muchos no sabréis que Sanxenxo ha sido escenario de varias películas: El Hereje (1957; escenarios en Portonovo, Sanxenxo y la isla de Ons); Sonatas; Botón de Ancla (1961); Flor de Santidad y La alegre casada (1975, escenarios en el Pazo de Quintáns y la playa de A Lanzada). Sanxenxo ha inspirado a varios literatos como doña Emilia Pardo Bazán que pasó varios veranos de su niñez en el Pazo de la Torre de Miraflores y Sanxenxo aparece en su obra (ej. Una Cristina); don Ramón del Valle-Inclán usó a menudo las leyendas de Gondar o A Lanzada; Francisco Camba se inspiró en un naufragio en Sanxenxo para su novela Mar Loba (1928); Ramon Cabanillas compuso alguna poesía sobre Sanxenxo; Luis Rodríguez Seoane y su verso Mariñeiro da Lanzada; Xosé L. Parente con la poesía Camiño de Portonovo o la popular canción Os Meus Amores de Manuel Uhía Lorenzo, etc. Por lo tanto, algo tiene que tener esta tierra sanxenxina para que la gente la quiera tanto y la visiten tantos ya desde hace décadas, por no decir siglos.

Durante los primeros años del s. XX, Sanxenxo aún no ofrecía o no sabía explotar su potencial turístico. Sanxenxo tenía fábricas de tejas, conservas, salazón, armadores, farmacéuticos… y muchos marineros, agricultores y también gente que emigraba a América. A principios del pasado siglo, Augusto González-Besada, político pontevedrés que llegó a ser ministro en la época de Alfonso XIII (fue defensor de los marineros y propuso la carretera que une Sanxenxo con Portonovo que se hizo en 1910), hacía visitas habituales a Sanxenxo entablando amistad con el alcalde, por aquel entonces, Ramón Orge Pérez. Otras personalidades de la época hacían lo mismo y también visitaban Sanxenxo.

Durante el primer cuarto del s. XX se instala la primera Estación Telegráfica en la calle Progreso, se inaugura el Hotel La Terraza (1915, primer hotel de Sanxenxo) y el alumbrado eléctrico (1923), se construye el dique del puerto de Sanxenxo (1925), pero aún hoy estamos a la espera del relleno con arena de la playa da Carabuxeira… En esa época había los balnearios de Mondariz, Caldas de Reyes, la isla de La Toja y además el Balneario de Sanxenxo que consistía en los baños en la hoy famosísima playa de Silgar. Por cierto, la mujeres usaban bañadores que le llegaban hasta el cuello y los hombres calzones y camiseta. En esta primera parte del s. XX tendremos muchos veraneantes ilustres (Miguel Gil Casares, Julio y Francisco Camba o Alejandro Pérez Lugín autor de la famosísima obra La Casa de la Troya, etc).