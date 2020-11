Sara Sálamo denuncia los insultos que recibe en Twitter: le bastan cuatro fotos

David Benito via Getty Images

David Benito via Getty Images Sara Sálamo en la presentación 'Jung by Sara Folch Interior Design' en marzo de 2020.

La actriz Sara Sálamo ha compartido este domingo con sus seguidores cuatro imágenes de los insultos que recibe cada vez que juega el Real Madrid, equipo de su pareja, Isco Alarcón. “En España no hay machismo”, ha escrito la intérprete.

En España no hay machismo.🙄 pic.twitter.com/PSmjlJWUMJ

Con cuatro imágenes en las que muchos la amenazan y la insultan por el rendimiento del malagueño tras la derrota de su equipo este domingo frente al Valencia C.F.

Entre varios mensajes positivos de sus seguidores, las respuestas a la publicación de la actriz reflejan por sí solas el machismo que sufre en redes sociales. Muchos seguidores de la actriz le han mostrado su apoyo y la han invitado a denunciar este tipo de comentarios, mientras que otros han cargado contra ella de nuevo por el rendimiento del futbolista en el terreno de juego.

Esta no es la primera vez que Sálamo denuncia los insultos que recibe en redes sociales. La actriz ha compartido también las descalificaciones que recibe por su ideología política. “Cada día me ‘insultan’ con la palabra ‘progre’. ¡Y me chifla! (Que tiene ideas progresistas y tiene un concepto de la vida avanzado e innovador)”, escribió entonces.