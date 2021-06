La pareja de Isco ha salido en defensa de los jugadores porque “los deportistas tienen que trabajar sin mascarilla”. “Ahí te contagias sí o sí. Y los familiares, si somos pacientes de riesgo por patologías, no te puedo ni explicar el mal yuyu”, ha escrito.

En su respuesta, la canaria de 29 años ha sido directa con el tema de las distinciones de clases. “Se me olvidaba que por norma general no se empatiza con la salud de los que cobran más, porque si se muere una mujer joven, con hijos pero esa familia tiene dinero, podrán comprar un ataúd más caro…”, ha respondido.

Finalmente, la actriz de Todos lo sabenha intentado hacerse entender: “Están muy expuestos porque en el resto de sectores pueden ir a trabajar protegidos con sus mascarillas y ellos no. Y que eso hace que, yo en particular, lleve meses muerta de miedo (...) No creo que sea desacertado decir que tengo miedo de contagiarme y poder morirme por mis patologías teniendo dos bebés a mi cargo… Lo siento”.

Los jugadores de la Selección Española serán vacunados con Janssen, que sólo requiere de una dosis, para que todos puedan disputar los partidos de la Eurocopa.

El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, ha explicado este martes que se trata de una medida justificada. “Es una excepción porque nos representan la semana que viene en una competición de máximo nivel”, ha declarado en la Cadena SER, y ha añadido que se trata de la seguridad de los futbolistas españoles y de la de sus rivales.

Aunque, al hilo del argumento del ministro, otro famoso ha mostrado su indignación con el tema... “A nosotros no nos vacunó nadie en una competición internacional. Ministerio de CULTURA Y DEPORTE. De nada”, ha lamentado Blas Cantó, representante de España en Eurovisión 2021. El positivo de Busquets ha generado un verdadero revuelo.