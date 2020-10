Sayde, el desertor chino-cubano de Vox: "A Garriga le dije que cómo siendo negro se le ocurre sentarse con un nazi"

Toda candidatura alternativa, que no esté bendecida por la dirección, es vilipendiada. Lo mantengo al 300%. Esto se llevó a los tribunales, pero bueno… la dirección hizo sus triquiñuelas y se quedó medio tapado. Vox ha visto que el nicho de negocio de los patriotas genera mucho dinero y creo que no quieren compartir el pastel con nadie. Por eso, han empezado a poner gestoras. De hecho, prácticamente en todas las provincias hay gestoras.

Sayde Chaling-chong García, músico cubano de origen chino, es una rara avis. Tiene 39 años y está afiliado a Vox, pero está desencantando. Está dispuesto a azotar al partido de Santiago Abascal por sus malas prácticas. Llegó a España en 2002, en una delegación cultural, y ya no volvió a Cuba , cuenta entre risas. “Fue la primera vez que salí y la última. Al probar la libertad de expresión y todas las cosas de este país tan maravilloso, me dije: ’Aguanta ahí”.

Comentamos en los grupos internos, a modo de chiste, que la profesión de Ignacio Garriga no es ser diputado, sino ser candidato. Ignacio fue candidato al Congreso y candidato a alcalde de Barcelona. Y yo, en una entrevista, me quejé después de que nos repitieran en el partido el mantra de un hombre, un cargo. Y me dijeron: ‘Si no te gusta cómo funciona el partido, se lo dices a Abascal’.

Con Jorge Alberto de la Fuente, el secretario de organización en Barcelona. De la Fuente es nazi, no es que me lo invente. Este señor era secretario nacional del Movimiento Social Republicano. Él está relacionado con el ataque que hicieron unos neonazis a la ‘embajada’ catalana en Madrid. Está relacionado con palizas. Este hombre es republicano y antisemita. Y este señor, de la noche a la mañana, es monárquico por conveniencia. Cuando se fue de MSR, entró en Plataforma por Cataluña, partido integrante del Movimiento Identitario Europeo. Y, digan lo que digan, eso es la supremacía blanca. Cuando Vox lo que defiende es la hispanidad, pues te preguntas qué pinta este tío aquí. Pero, claro, era el protegido de Mónica Lora, la actual secretaria y tesorera de Vox en Barcelona, que fue la presidenta de Plataforma por Cataluña...

Es cierto que hay cierto descontrol que no debería haber, a pesar de que España sí es un país muy duro con la inmigración ilegal. Luego está el tema de las ayudas a los inmigrantes, que es falso. Los medios lo han desmentido. Mi primer contacto con Vox fue muy curioso. Me invitaron amigos cercanos, músicos, me dijeron: ‘Vamos a ver qué dice este partido nuevo’. Estaban hablando de los inmigrantes, pero todo sin contenido. Y yo les dije: ‘¿Saben que la ley de extranjería dice que los indocumentados no pueden recibir ayudas? Lo único, y qué menos, es atención médica y que si tienen hijos menores de edad, se escolaricen’. Les expliqué que España es uno de los países de la UE que más inmigrantes expulsa, aproximadamente unos 35/40 al día.

Vox no tiene un discurso antiinmigración. No nos equivoquemos. La inmigración es un problema que hay en este país: la inmigración ilegal. Un señor que viene aquí a una frontera, por muy hambriento o necesitado que esté, no tiene derecho a dar un golpe a un policía. Claro que España y Europa están envejecidas y necesitan inmigrantes, pero yo no puedo ir a la puerta de tu casa, dar una patada y entrar…

¿Y qué le dijeron?

[Ríe] Recuerdo las caras, se quedaron patidifusos, porque no me podían contrargumentar. Entonces, uno de los miembros del comité provincial de esa época me dijo: ’Oye tío, qué valiente, ¿por qué no te sumas al partido y vienes en listas electorales? Y le contesté: ‘Por mí sí, pero no te pongas bravo, ¿cómo voy a ir en listas electorales?’ Me parece que uno tiene que prepararse...Y entonces me metí en el partido, en la junta ejecutiva de L’Hospitalet. Allí estaba, llevaba la comunicación y las redes. Cuando empezamos, éramos cuatro. Imagínate, cuatro en un coche y uno un negro que ponía carteles de ‘Únete a Vox’.

¿Qué votará en las elecciones catalanas?

Desde luego a Vox no. Ninguno de los que se va a presentar aquí trae soluciones, solo caos y destrucción. Y Vox va a estar muy feliz de que las cosas vayan mal aquí. No pienso votar por ninguno. La derecha española tiene un problema: está dividida y la izquierda lo sabe. Gracias a eso ha ganado Pedro Sánchez. Esa es la realidad. La derecha española se tiene que unir… Visto lo visto, a ningún partido constitucionalista en Cataluña le interesa que se arreglen los problemas en Cataluña. Porque esto les da votos en Madrid, en Badajoz, en Cáceres… La gente lo que quiere son soluciones. Que Abascal le diga a Sánchez en el Congreso que es un caranosequé… ¿de qué sirve? El pan sigue costando lo mismo al día siguiente. Este país maravilloso tiene un problema: la clase política. Incluido Vox. Yo me acuerdo que Vox decía que iba a cambiar todo, a limpiar el sistema… Y se ha convertido en el sistema en tres minutos.