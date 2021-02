Una señora que vive cerca y viene del médico se para a hacer una foto a la sede. “Parece que se van para limpiar la conciencia, pero lo importante es que se limpien por dentro. No creo que hayan roto con la corrupción, sinceramente. Seguirán teniendo corruptos y también buena gente. La cosa es que Casado parece un hombre de vaivenes, como que esto le viene grande... y no es bueno porque hace falta una derecha como dios manda que haga política para la gente”.

Entre los trabajadores, sin embargo, esa no es la percepción. Una de ellas, militante y antigua trabajadora ya en la sede de AP en la calle de Silva, explica: “Nos es indiferente irnos o quedarnos. Ahora, eso de que sobra espacio es relativo. Pero para el cambio pesan también los tiempos, el teletrabajo, la pandemia... Lo que no me explico es que esta sede acapare tanta atención”.

“Mucha gente me ha dicho hoy [por este martes] que si vamos a perder clientes… Pero no lo creo. Son muy buenos y también gente de paso. Seguro que no afecta mucho que se vayan y los que se acerquen por la zona, aunque no esté la sede, vendrán. Si hemos aguantado la covid-19, seguro que aguantamos que se vaya el PP de Génova”, dice una de las camareras.

¿Harán las maletas también los miembros del PP madrileño? Los populares regionales comparten sede con la sucursal nacional, pero fuentes del PP de Madrid aclaran que no saben si seguirán a sus compañeros o se independizarán. “Se ha comentado la marcha, claro, como pasa en todos los trabajos cuando se anuncia un cambio. Nosotros, los de Madrid, que estamos en la primera, pues no sabemos si compartiremos o no nueva sede. Ya lo irá anunciando la dirección”.

Lo cierto es que costará disociar el nombre de esta calle de la sede del PP. Más de 30 años citando Génova como hogar de los populares pesan mucho en el imaginario de los madrileños.