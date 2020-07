Si miramos a la historia, deberíamos temer la segunda oleada del coronavirus

El primer caso de gripe se notificó el 4 de marzo de 1918 en Kansas (Estados Unidos). El primer caso de la segunda ola se registró el 22 de agosto en Brest (Francia), un importante puerto de llegada de las tropas estadounidenses. Entre esos meses, la pandemia tuvo un pico, un aplanamiento de la curva, unas semanas de tregua y un resurgimiento con más fuerza, alcanzando una mortalidad de entre el 10% y el 20%. Excepto por la tasa de letalidad, cuesta mucho no compararla con la epidemia actual de coronavirus.

“La segunda ola no es inevitable”, aseguró a principios de junio el director regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para Europa, Hans Kluge . Pero esa sólo era la primera parte de su frase, que continuaba con un importante ‘pero’: “Cada vez más países están levantando sus restricciones, y hay una clara amenaza de que resurjan los contagios. Si esos brotes no se gestionan bien, podría llegar la segunda ola y ser extremadamente destructiva”.

“Normalmente, en las pandemias suele haber más de una oleada, así que sería de esperar que también hubiera una segunda oleada de coronavirus”, coincide Salvador Macip, doctor en Medicina y profesor de los Estudios de Ciencias de la Salud de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), que sin embargo prefiere no hacer predicciones en cuanto a fecha o magnitud: “No creo que podamos decir cuándo o si será mayor o menor que la primera”.

Library of Congress/Interim Archives/Getty Images

Library of Congress/Interim Archives/Getty Images Miembros de la Cruz Roja, frente a una fila de ambulancias en St Louis, Missouri (EEUU), en octubre de 1918, durante la epidemia de gripe.

La magnitud de la segunda oleada de la gripe de 1918 sí fue mucho mayor, pero es cierto que entonces no había un sistema sanitario detrás ni se alertó de la posibilidad de esa segunda fase. “El virus estaba preparado y, por eso, la segunda ola fue casi diez veces peor que la primera. Eso es lo que nos pasaría si no tuviéramos un sistema sanitario de alerta, si no hiciéramos caso o dejáramos de realizar las medidas higiénicosanitarias”, afirma en declaraciones a EFE el microbiólogo Sergi Maicas, profesor titular del departamento de Microbiología de la Universitat de València (UV) y director del Máster en Biología molecular, celular y genética.

La diferencia entre brotes y oleadas

Cuando los expertos hablan de nueva oleada, no se refieren a los brotes que se están detectando estos días en España, que ciertamente preocupan —como admitió el ministro de Sanidad, Salvador Illa— pero no significan que la situación esté descontrolada (todavía). “Los brotes que estamos viendo ahora son localizados, y es normal que se vayan cerrando y abriendo determinadas zonas para aislar y controlar esos focos”, apunta Bernardo. “Es una desgracia para la ciudad, pueblo o barrio que le toca, pero desde luego es una buena noticia que los estemos localizando porque, si no, el brote se estaría formando otra vez debajo de nuestras narices sin ser conscientes”, explica el inmunólogo.

¿Cuándo pasan esos brotes a convertirse en una nueva oleada? “Es difícil establecer un límite entre uno y otra”, contesta Macip. “La diferencia principal es que se vea una escalada de contagios sin control. Cuando empiezan a subir los casos, no hay manera de pararlos y hay que poner medidas en marcha para aplanar la curva, sí sería una oleada”.