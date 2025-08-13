Al menos 20 migrantes muertos y varios desaparecidos en naufragio frente a Lampedusa

Al menos 20 migrantes murieron y hay varios desaparecidos en el naufragio este miércoles de un barco frente a las costas de la isla italiana de Lampedusa, según los medios italianos.

El naufragio se produjo aproximadamente a 22,5 kilómetros al sur de la isla, ya se han recuperado 20 cadáveres y también se han dado por desaparecidas a 27 personas, según informó en sus redes el periodista especializado en temas migratorios Sergio Scandura, de Radio Radicale.

Según los primeros datos había aproximadamente 100 personas a bordo y un grupo de supervivientes ya ha sido desembarcado en la isla italiana, la más cercana a las costas africanas.