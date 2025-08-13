Mañueco responde a las críticas por sus vacaciones en Cádiz: "He estado pendiente de los incendios desde el primer minuto"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, durante la reunión para valorar los incendios que asolan la comunidad.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha vuelto a enfrentar las críticas por su ausencia en la primera línea de la gestión contra los incendios que desde el fin de semana golpean duramente a dicha comunidad, especialmente a Zamora y León, donde las llamas han devorado completamente el paraje de Las Médulas -Patrimonio de la Humanidad- y se han cobrado la vida un voluntario que ayudaba en los incendios.

Mañueco ha entrado en conexión en el programa 'Mañaneros 360', de TVE, en el que ha sido entrevistado por el periodista Javier Ruiz. En dicha conversación, el mandatario castellano y leonés ha sido preguntado por su estancia vacacional en Cádiz, que interrumpió el domingo para asistir por la noche a la reunión del CECOPI autonómico.

"Lo que están diciendo los ministros parte de un hecho falso", ha esgrimido Mañueco, subrayando que "desde el primer minuto he estado pendiente de todos los incendios". Pero ha acabado matizando esa cronología: "Y a medida que se iba produciendo la situación y los hechos de gravedad, yo me he incorporado a... físicamente, no [el] estar pendiente que ha sido desde el primer minuto, sino físicamente, a las 36 horas, aproximadamente, del incendio de León. Yeres-Médula, conocido por todos. Y el de Zamora, prácticamente a las 24 horas estaba físicamente en la provincia".

En esa línea, el también barón del PP ha mencionado también a otras personas de su Ejecutivo, como el caso del consejero de Medio Ambiente: "El consejero el domingo estuvo sobre el terreno y yo, el lunes por la tarde". No se ha quedado ahí Mañueco y, en referencia a las críticas cosechadas, ha señalado que "yo le pediría a esos dos minutos, que se miren a sí mismos y miren la situación del Gobierno, empezando por el presidente".

Las primeras explicaciones: "Bueno, tres días... depende de cuándo se tome, eh..."

Cabe recordar que el pasado lunes Mañueco ya dio una primera explicación acerca de su gestión en esta materia. Lo hizo en la ronda de preguntas posterior a la primera rueda de prensa, el mediodía del lunes: "Bueno, tres días... depende de cuándo se tome, eh... la situación. Yo ayer estuve en Zamora, en el CECOPI autonómico [por la noche del domingo y madrugada del lunes]", se defendió.

"Cuando el incendio pasa de provincia se constituye el CECOPI autonómico. Tuvimos una reunión a las 11 de la noche, aproximadamente. Hoy [por el lunes] estoy en León, mañana estaré en mi despacho trabajando y, desde luego, quien ha estado trabajando intensamente ha sido el equipo de extinción de incendios", se limitaba a contestar el presidente castellano y leonés.