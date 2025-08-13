Óscar Puente afirma que España tiene la mayor puntualidad ferroviaria de Europa tras Suiza

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado este miércoles que la red ferroviaria española "tiene los mejores datos de puntualidad de Europa tras el sistema ferroviario suizo".

Puente, que ha visitado un acueducto en Sorbas (Almería), acompañado por el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha afirmado que los datos de julio revelan que el 62% de los trenes fueron puntuales, que el 80% llegaron con 15 minutos de retraso o menos y que el 20% se retrasaron de media veinte minutos.

El ministro ha anunciado que, a partir de octubre, se dispondrá de una aplicación que informará en tiempo real de las incidencias en los trenes.

Ha insistido en que la puntualidad ferroviaria española está "muy por delante" de la de países como Alemania, Francia e Italia; y que las cifras de puntualidad de este verano son similares a las del año pasado en el mismo periodo.

El ministro ha rechazado por "irreales" las comparaciones con la puntualidad de los años noventa, cuando, ha recordado, por la línea de Alta Velocidad circulaban seis tres diarios, frente a los actuales 289, por lo que "mantener la ratio de puntualidad de entonces es imposible", ha concluido.

No obstante, ha reconocido que el Gobierno no está conforme con estos resultados y que su departamento está trabajando para mejorarlos, como demuestra la iniciativa de la aplicación que mostrará todas las incidencias "en abierto" a partir de octubre.

Puente ha recordado que en España 40 millones de personas viajan en Alta Velocidad anualmente y que entre Madrid y Santiago de Compostela se tarda ahora menos de tres horas, cuando hace muy poco se precisaba más del doble de ese tiempo.

Igualmente ha subrayado que en 2024 se invirtieron 4.500 millones de euros en la red ferroviaria, de los que 2.500 millones fueron a la red convencional, una cantidad jamás invertida hasta ahora; y que solo a la línea Madrid-Sevilla dedicaron 750 millones para su total renovación, lo que también ha podido generar alguna incidencia.

Según Puente, algunas incidencias han sido ajenas al sistema ferroviario y a su mantenimiento, como ha sido el caso de los incendios forestales que han afectado a varias líneas.