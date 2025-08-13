Feijóo critica que Sánchez no participe en la cumbre sobre Ucrania... aunque sí estará en una de las reuniones

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado este miércoles que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no fuera a participar en la reunión virtual de representantes de la denominada Coalición de Voluntarios, concebida para apoyar militarmente a Ucrania, en la que se abordará la situación de Kiev antes de la cumbre de alto nivel entre Estados Unidos y Rusia que se celebrará el viernes en Alaska.

"España, fuera de la Cumbre sobre Ucrania porque Sánchez está amortizado. Estar al margen de grandes debates, ser insolidario con nuestros aliados, el acercamiento unilateral a China o el apoyo a la dictadura venezolana tiene consecuencias: que nuestro país juegue en 2ª división", ha escrito Feijóo.

El tuit no tendría mayor trascendencia si no fuera porque, precisamente, Moncloa había confirmado dos horas antes que Sánchez sí participará finalmente en una de esas reuniones. "España otorga máxima prioridad a la unidad europea en momentos tan críticos como el actual", ha expuesto el Ejecutivo antes de este encuentro virtual. La noticia fue publicada por diferentes medios casi al momento. Entre ellos, El HuffPost.

En concreto, Sánchez formará parte de la reunión de 'coalición de voluntarios', un grupo formado por más de una veintena de países del mundo que comparten postura respecto a la invasión rusa de Ucrania. Este encuentro, telemático, tendrá lugar - eso sí - después de que se celebre otra con varios jefes de Estado y de Gobierno - Alemania, Finlandia, Francia, Reino Unido, Italia y Polonia- con Zelenski y, muy probablemente, Donald Trump. En esta, en principio, no participará Pedro Sánchez.