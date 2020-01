Señor ministro de cultura: no sea usted un error

El titular puede llevar a pensar que este artículo tiene una intención destructiva, cuando es todo lo contrario, si bien el asunto es de una importancia tal para la cultura española que me cuesta andar con diplomacia. Parto de la consciencia de que este ministerio tiene relativamente pocas competencias, al haberse transferido la mayoría a las comunidades autónomas. También soy consciente de que los problemas de la cultura española no se resuelven desde un despacho con decisiones a corto plazo pero lo que se acaba de nombrar es un ministro de cultura. Nada menos. Bueno, sí, también de deportes. Los ministerios españoles producen unas parejas verdaderamente extrañas.

Señor José Manuel Rodríguez Uribe: debe ser usted un buen gestor, no me cabe duda, pero empezó mal. Usted nos llega como un político, no un hombre de la cultura, en todo caso del deporte. Declaraba al asumir la cartera de manos de José Guirao que “la cultura es cine, teatro, libros, museos, música… pero también son valores”. No, no, ministro, valores no, eso lo traemos de casa. Háblenos de cine, teatro, museos y música, denos gestión y soluciones. En el caso que me compete denos una ley de mecenazgo, que si bien dependerá de Hacienda usted es quien debe pasar a la historia habiendo conseguido el mayor logro para la cultura española. Una ley de mecenazgo que solventaría la mayoría de problemas, que situaría la cultura en cimas que merece, a la altura de nuestros vecinos. Una ley de mecenazgo que ayude a la conservación de un patrimonio artístico, histórico y etnográfico que no tiene parangón. Háblenos de eso, háblenos de que la cultura es una industria prioritaria, que vamos a recibir el apoyo que repercuta no solo en el PIB español sino en el valor simbólico de un país cuya grandeza reside en Cervantes, Picasso o el flamenco.

Cada grupo del sector tendrá una necesidad, como la música, que pide cerrar la reforma pendiente de la Ley de la Propiedad Intelectual. La patata caliente de la SGAE y el eterno estatuto del artista son cuestiones centrales pero déjeme, ministro, que repita el que debe ser asunto prioritario de su mandato: la ley de mecenazgo.