Sergio Ramos responde a las quejas de un famoso colaborador de 'El Chiringuito'

El central y capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, ha contestado a la última publicación de Cristóbal Soria, uno de los colaboradores más famosos de El Chiringuito, tras la polémica arbitral del último partido del equipo madridista ante el Éibar.

A falta de menos de 10 minutos para el final y con el conjunto vasco apretando para forzar la igualada, el balón golpeó en el brazo de Ramos dentro del área. Tanto el árbitro como el VAR interpretaron que se trataba de una acción involuntaria y no la sancionaron como penalti.

Esa decisión estuvo cargada de polémica desde el minuto uno. Uno de los más críticos fue Soria, el tertuliano del programa de Josep Pedrerol. En su cuenta de Instagram, el andaluz se quejó amargamente del que, para él, es un nuevo trato de favor hacia el Real Madrid.

“Otra vez, otra vez lo mismo, otra vez picotazo, ahora en forma de mano. Es penalti y no lo pitan. Hubiera sido penalti para cualquiera de los 19 equipos restantes, para todos menos para el Real Madrid. Que ya sé que no quiere jugar el balón con la mano, que es involuntario, pero es mano dentro del área. ¡Es penalti como un camión, no puede ser por favor!”, afirmó.