Todas las series que prometen arrasar en 2022

A estas alturas, cuando ya hemos dejado atrás los repasos de las mejores series que ha dado de sí 2021, las miradas están puestas en las que más expectativas generan para 2022. No faltan ficciones de las que se ha hablado mucho y que llevan tiempo generando ilusión entre los amantes de las series.

Las internacionales

Todos los amantes de “series de tacitas o británicas de época, como se prefiera llamar”, indica Aloña Fernández, también tendrán contenidos ajustados a sus gustos. El 24 de enero llega a HBO Max The Gilded Age (La edad dorada). “Es la nueva serie del creador de Downton Abbey [Julian Fellowes], con Christine Baranski de protagonista. En lugar de quedarse en Inglaterra, el país que siempre nos ha enseñado Fellowes, se van a Nueva York. Habla de una época en la que el ferrocarril está llegando a las grandes ciudades y en la que hay mucha gente interesada en su explotación y en forrarse con ello”. La periodista es muy positiva: “Creo que va a funcionar”.

¿Apasionados de los casos reales? Entre las más esperadas se encuentra Quién es Anna, de Netflix. Como apunta la autora de Nueva York en serie, “está creada por Shonda Rhimes y basada en una historia real publicada en un artículo del New York Magazine, sobre una periodista que investiga a Anne, una heredera alemana famosa por Instagram y que supuestamente ha triunfado en Nueva York, pero nadie la conoce a fondo y no es lo que dice ser”. Es así como se crea una lucha entre la periodista que trata de descubrirla y la supuesta estafadora.

Para las ‘esperadísimas’, vamos a tener que seguir esperando un buen rato, porque llegarán a partir de otoño, como El señor de los anillos o La casa del dragón. “Pueden ser dos de las que más interés generan a nivel mundial, aunque esto va a ser como un suflé, va a subir y bajará muy rápido. Creo que ninguna de las dos va a cumplir las expectativas”, opina Aloña Fernández. Sin embargo, Atteneri F. Herrera no cree que la precuela, específica de la Casa Targaryen, cometa los mismos fallos que Juego de Tronos, y confía en el resultado, especialmente a nivel técnico.

Ninguna de las dos profesionales se olvidan de los títulos ansiados que vuelven. Ambas destacan las nuevas temporadas de Outlander, Élite o Valeria, pero subrayan tres en especial: Stranger Things, porque lleva postergando su salida un año y medio, The Crown y Los Bridgerton.

La conclusión es clara en cuanto a nuevas temporadas, según Herrera: “Hay tanto producto que, cuando vemos algo que es un bombazo y nos gusta, esperamos con ansia la siguiente temporada, estamos dos semanas llorando por los rincones porque queremos seguir viéndola y no tenemos más contenido de esa serie. Luego se nos olvida”. Esto no deja de generar un fenómeno ‘bucle’, y al final “hay tantos contenidos que a veces la gente no sabe ni lo que está esperando hasta que un mes antes se empieza a promocionar el estreno”.