Sexo y género

El feminismo es transversal e intergeneracional, más pragmático que teórico en España, como explica Anna Caballé, a la que sigo en el relato del feminismo hoy: “histórico”, que simboliza Lidia Falcón; ”ético o humanista” de Celia Amorós, “el de la igualdad” de Amelia Valcárcel, la teoría queer, acuñada por Teresa de Lauretis, que parte de la idea de género como una construcción y no como un hecho biológico, y por ello invita a repensar la noción de identidad sexual desde fuera del marco social establecido. “Los individuos no nacen conformados psicológicamente como hombres o mujeres, sino que la constitución de la identidad sexual es el resultado de un largo proceso”. Y el “posfeminismo ensimismado” por su alianza explosiva con la moda, el consumo y la belleza”.

Empecé mi feminismo sin más causa que lo justificara que la constatación de que las mujeres de mi generación no podían acceder a la formación universitaria ni escapar a la regla de ser sólo esposas y madres. Trabajar para alcanzar la igualdad entre los sexos fue un objetivo vital. El “género” aún no había “nacido”. Sólo sabíamos lo que era el género gramatical o el de las telas.

Hoy tenemos un debate exagerado a propósito del anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de Libertad Sexual, con el que se puede estar o no de acuerdo,-a mí no me gusta ni el título-, pero es una exageración afirmar que de aprobarse, “se borrarían a las mujeres”. Las mujeres no se pueden borrar; somos la mitad de la humanidad, que sufre toda clase de discriminaciones: violencia machista, brecha salarial, cuidados, agresiones sexuales, prostitución, trata, tráfico de mujeres y niñas.

La profesora Ruth Rubio en la La autodeterminación de género: matices y distinciones para un debate pendiente, dice: “El problema que a fecha de hoy plantea la utopía es que el sexo/género no constituyen únicamente un factor de identidad sino también un sistema para disciplinar y subordinar a más de la mitad de la ciudadanía. El giro pendiente seria no tanto la eliminación total de las categorías como su definición y uso diferenciado de acuerdo a contextos y fines específicos que tenemos que explorar, siguiendo en todo caso criterios de proporcionalidad”.

El problema está, pues, en el concepto de identidad o autodeterminación de género, que defienden los transexuales y que el feminismo asume. El feminismo ha estado siempre al lado del movimiento LGTBI y de las personas trans, porque como ha dicho la vicepresidenta Carmen Calvo: “La transexualidad no es una patología, es un camino que una persona sigue para estar donde él quiere estar con arreglo a su propia armonía vital”.

La identidad de género es un concepto no propiamente jurídico, en la medida en que el derecho ha considerado la categoría de sexo como la variable, y hay que redefinirlo en términos jurídicos, para comprender una realidad jurídica que tenga que ver con una identidad, publicitada frente a terceros en el Registro Civil. La seguridad jurídica, la certeza del Derecho, es un principio general según la Constitución (art.9, 3) y así lo exige. A este principio deben responder las leyes. Anna Caballé, con la que coincido, dice: “Nada ha perjudicado más al feminismo español, como idea moral, que su falta de cintura para dialogar e integrar las múltiples modalidades que ha ido adoptando a lo largo de sus supervivencia. El futuro, como siempre está abierto”.

Este artículo se publicó originalmente en el Diario de Sevilla.