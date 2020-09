Sexualización para denunciar la sexualización

Dicen que cuando el río suena agua lleva. Las redes de medio mundo han reaccionado airadamente ante la imagen que promociona uno de los últimos estrenos de Netflix: un grupo de niñas de 11 años en poses sexualizadas con muy poca ropa. Se trata de Cuties, Guapis en castellano, Mignonnes en su idioma original. Una película que pretende hacer una lectura crítica de la presión a la que se ven sometidas las adolescentes a la hora de cumplir los mandatos de una sociedad machista. Por un lado, la imposición de la tradición que obliga a las mujeres a ser sumisas, por otro la supuesta libre elección de tener un cuerpo destinado solo a la seducción. La idea era buena. El propósito loable. Entonces, ¿qué ha fallado para generar semejante rechazo y que en algún país ni siquiera llegue ni a estrenarse?

La elección de la imagen para promocionar la película ha sido un error garrafal de Netflix. Si la intención de Cuties era denunciar la sexualización de las niñas, el fotograma elegido no sólo no se entendía, sino que alimentaba aún más lo que pretendía cuestionar. Algunos críticos de cine reprochan que no se puede opinar sin ver la película. Pero quien pasea por la calle o navega por Internet tiene todo el derecho del mundo a opinar sobre lo que ve: una imagen que objetifica a unas menores y que se suma a los cientos de imágenes similares que ya ha visto antes. A las personas no se les puede exigir el visionado de la película, pero Netflix sí tiene la responsabilidad de comunicar bien. La ausencia de un título o subtítulo explicativo tampoco ayuda a interpretar correctamente la escena. Quizás la plataforma no le haya dado la importancia que merece un cartel de estas características, por puro desconocimiento del tema o porque también se ha querido aprovechar del morbo que genera.