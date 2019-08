Shannen Doherty sufre un nuevo golpe: "No había cirugía posible"

Shannen Doherty está viviendo un momento agridulce. En medio de la emoción por el regreso de Sensación de vivir, la serie que le dio la fama en los 90, la intérprete ha experimentado un duro golpe y ha vuelto a perder a uno de sus seres más queridos: su caballo Picasso.

La actriz, que en el mes de marzo despidió a su amigo y compañero Luke Perry, ha compartido su tristeza con sus seguidores de Instagram, donde ha publicado cuatro fotos del corcel fallecido tristemente el lunes 12 de agosto.

“Picasso. Se supone que no se puede tener favoritos pero él lo era. Me enamoré en un establo donde estaban mis otros caballos. Estaba a la venta y los jinetes profesionales lo querían como caballo de carreras. Una vez que lo probaron, le di un baño, cabalgué sobre él, le di zanahorias y manzanas y le hablé. Conectamos”, dice la actriz, que cuenta que le advirtieron que no lo comprara. “Era demasiado fuerte, difícil de manejar, necesitaba un jinete hombre”... pero lo compró porque no le gustó cómo lo trataron los otros aspirantes a quedarse con él.