Dylan y Brenda. Brenda y Dylan. Para los fans de Sensación de Vivir, Luke Perry y Shannen Doherty siempre serán la pareja de enamorados de la escuela West Beverly Hills High School.

Los dos actores trabajaron juntos durante cuatro temporadas (de 1990 a 1994) y entre ellos se estableció una fuerte unión, a la que se ha referido Doherty al conocer la noticia del fallecimiento de su compañero.

"Estoy en shock. Con el corazón roto. Devastada por la pérdida de mi amigo", ha dicho la actriz a la revista People.

La intérprete, quien ya había manifestado su tristeza en Instagram y en medios al conocer que su amigo había sufrido un derrame cerebral, ha hablado largo y tendido de su compañero, y de la relación entre ambos.

"Hay un tipo de amor especial que se siente cuando tienes una experiencia como la que nosotros tuvimos en Sensación de Vivir y, por supuesto, en la vida en general", ha añadido la intérprete, a la que Perry también mostró su apoyo durante su lucha contra el cáncer de mama que le diagnosticaron en 2015.

"Queríamos trabajar juntos de nuevo y crear algo especial para nuestros fans en esta etapa de nuestras vidas", ha confesa la actriz, que como Perry había rechazado estar en el remake de Sensación de Vivir. "Lo echaré de menos cada día. Cada minuto. Cada segundo".

En su entrevista, también ha contado que la última vez que se habían visto fue en febrero: "Quedamos para comer. Él eligió un restaurante que le permitiera entrar con su perra. Entré y ahí estaba él, sonriendo, con su perra Penny y su camita debajo de la mesa, más feliz que una perdiz".

Además, la actriz ha publicado en su cuenta de Instagram cuatro fotos con Perry, una de ellas reciente y otras tres de Sensación de vivir.

