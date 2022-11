Sharonne: "Lo que más nos gusta al colectivo LGTBIQ+ es un buen show como Eurovisión"

RTVE Sharonne, candidata del Benidorm Fest 2023

El éxito ha sorprendido a Cristóbal Garrido a los 46 años. El catalán lleva toda una vida en el mundo del espectáculo, pero ha sido gracias a su triunfo en la segunda edición de Drag Race España cuando la fama ha llamado finalmente a su puerta.

Y eso que Cristóbal siempre tuvo claro que quería pasarse toda su vida sobre un escenario. Cuando era niño, su padre lo llevó al teatro de la parroquia, donde se sentía a gusto, pero él quería más. Una vez alcanzada la mayoría de edad, se metió en el mundo drag porque no tenía trabajo.” A mí siempre me atraía el transformismo. Pensé que sólo iba a hacerlo una temporada, pero desde que comencé a experimentarlo en un restaurante no lo he dejado hasta hoy”, ha contado en más de una ocasión.

Así vivió su segundo nacimiento, el de Sharonne. Una drag pícara, divertida y con un desbordante talento, porque ella canta, baila e interpreta. Una artista multidisciplinar y completa que tras el vertiginoso reto de participar (y ganar) en Drag Race, ahora se embarca en la aventura del Benidorm Fest. “Creía que la gira del Gran Hotel de las Reinas me iba a quitar todo el tiempo, pero también quería aprovechar esta oportunidad”, cuenta en una entrevista a El HuffPost.

Sharonne no desvela si apostará para el festival por un tema bailable o por un baladón, aunque sí asegura que ha enviado una propuesta bien armada para cautivar al público. “Los fans son muy exigentes, por lo que no creo que vayan a dar su apoyo a cualquier canción”, asegura.

Pese a todo, el Benidorm Fest no será su primera experiencia eurovisiva. Ya estuvo en Eurocanción 2001 integrada en el grupo Trans X, donde compartió escenario con Merche, Sonia y Selena o David Civera. “Yo viví aquella experiencia como si me fuera de excursión a hacer algo diferente y no tenía mucha conciencia de lo que suponía. Supongo que ahora será muy diferente”, subraya.

- ¿Qué Sharonne vamos a ver en el Benidorm Fest? ¿Poderosa con una balada o rompepistas con un tema dance?

- (ríe) Como tengo dos singles en el mercado, la gente me hace mucho esta pregunta porque están perdidos en lo referente a mi estilo. Si me lo permites, voy a mantener de momento el misterio.

- ¿Pero la canción es tuya?

- Sí, está compuesta por mí. Es verdad que a raíz de participar en Drag Race me escriben muchos autores ofreciéndome canciones. Pero siempre me encuentro con la misma tesitura: son voces hechas para artistas masculinos o femeninos. Yo estoy en un limbo donde me encuentro cómodo. Por eso prefiero componer mis propios temas.

- ¿Y Aire es un tema creado ad hoc para la preselección?

- No. Cuando estaba en pleno proceso creativo nunca me imaginé en el Benidorm Fest porque creía que la gira de Drag Race me iba a quitar todo el tiempo. Pero cuando finalmente decidí probar y enviar una propuesta, sí que pensamos en dar una vuelta a una de mis canciones para presentarla. El Benidorm Fest es una antesala para Eurovisión y los fans son muy exigentes, por lo que no creo que vayan a dar su apoyo a cualquier canción. Si quieres ir a por algo tienes que poner la intención para que llegue a su público.

- Bueno, tú ya tienes experiencia en una preselección de Eurovisión porque ya estuviste en la de 2001 con Trans X...

- Fue una preselección muy fuerte. Yo la viví como si me fuera de excursión a hacer algo diferente y no tenía mucha conciencia de lo que suponía. Supongo que ahora será muy diferente.

- En esa preselección coincidiste con Locomía, David Civera, Sonia y Selena o Merche... ¡Canela en rama!

- Bueno, es que Merche en esa preselección se llamaba Luna y yo no sabía quién era. Y fíjate cómo es la vida que cuando ella empezó a hacer sus giras yo fui uno de sus bailarines. También coincidí con David Civera porque yo colaboraba en Lluvia de estrellas y él fue alguna vez al programa.

- En todo caso, no eres la primera reina drag que intenta ir a Eurovisión. Courtney Love ya lo intentó hace unos años por Australia....

- Yo amo a Courtney. Para mí, Bianca del Río y ella son lo más top. Coincidí con ella en un show de Barcelona y me pareció maravillosa.

- ¿Le has pedido algún consejo ahora que tú vas a seguir sus pasos?

- Bueno, las participantes de los drag races americanos están en un nivel en el que es muy difícil hablar con ellas. Tras ganar mi concurso, sí pude conversar con Manila Luzón o Latrice Royale porque tenían un podcast y me invitaron. Pero luego hay otras que no son tan accesibles y es muy difícil contactar con ellas. Con quien sí hablé fue con Conchita Wurst (ganadora de Eurovisión en 2014) porque tenemos amigos en común. La admiro mucho y le tengo mucho cariño.

- Conchita Wurst ha sido todo un referente LGTBIQ+ tras su triunfo. ¿Por qué crees que el festival está tan ligado al colectivo gay?

- ¡Porque es nuestro! (ríe) Eurovisión es un festival que está vivo y no va a dejar de estarlo nunca, aunque ha evolucionado de múltiples maneras. Cuando yo era pequeño era un festival que se vivía en familia y no había redes sociales. A ti te lo ponían y te sentabas a disfrutar de la música y de los cantantes como entretenimiento. Ahora ha evolucionado hacia un gran espectáculo que es internacional. Y lo que más nos gusta al colectivo LGTBIQ+ es un buen espectáculo. Tiene ese aire de show, de divas y divos que tanto nos gusta.

- 2022 ha sido un año muy especial para los eurofans españoles gracias a Chanel. ¿Cómo viviste tú esa noche?

- Vi el festival con amigos, como hago siempre. He de decirte que a mí todos los años me acaba entrando el sueño, pero esa noche quise aguantar para apoyar a Chanel después de todo lo que vivió en las redes tras ganar el Benidorm Fest. Yo, como participante del Drag Race, también me ha llegado ese odio por Twitter o Instagram. Las redes pueden ser muy duras y hay que estar preparado. Y lo que tuvo que vivir Chanel no tiene nombre. Ya solo por eso, había que apoyarla.

- ¿Te has planteado abandonar alguna vez las redes sociales por este motivo?

- No, nunca. Ha habido gente que me ha escrito de una manera adecuada hablándome de cosas sobre mí que no le habían gustado. Y eso me parece bien. Pero cuando entran directamente insultando por algo, entiendo que jamás vamos a estar de acuerdo.

- Eres cantante, bailarín, drag... ¿Cómo te imaginas tu carrera dentro de unos años? ¿Qué te ves haciendo?

. Me gustaría seguir haciendo lo que hago. No me he dedicado a otra cosa que no sea el mundo del espectáculo, de una manera o de otra. Ya sea bailando, cantando o detrás de la cámara como maquillador o coreógrafo… Es lo que me hace y lo que me mueve. Hace cinco años, jamás me hubiese imaginado ni presentándome a Drag Race ni en una preselección para Eurovisión. Lo que venga, bueno será. No me gusta mirar mucho al futuro porque nos hace tener muchos pájaros en la cabeza.