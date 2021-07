Si te han vacunado y aún tienes miedo del coronavirus, no estás solo

También hay que advertir a las personas vacunadas que todavía no deben deshacerse de sus mascarillas, sobre todo por respeto a la gran mayoría de la población, que aún no está vacunada y sigue siendo vulnerable al coronavirus. Aunque los vacunados tienen muy pocas probabilidades de contraer el virus, de enfermar y de transmitir la enfermedad, hasta que no se alcance una inmunidad de rebaño suficiente, las mascarillas seguirán siendo fundamentales.