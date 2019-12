Siete razones por las que viajar en invierno es una malísima idea

1. El frío te cala hasta los huesos...

La ciudad andaluza no es solo eso. También es una oportunidad de empaparse de historia, ponerse hasta arriba de tapas, conocer los baños árabes más antiguos de España y terminar el día con ¡más tapas! Razones de peso, y muy sabrosas, para dejar de lado la excusa de que en invierno hace frío.

2. El equipaje se multiplica

3. El mal tiempo es la norma

En invierno llueve y hace mal tiempo. En verano, en cambio, eso no pasa. Es lo más habitual y también lo más sano climatológicamente, ¡y ojalá sea así por muchos años! ¿Pero por qué no darle la vuelta a la tortilla y disfrutar de esas

experiencias que con buen tiempo no sientan igual de bien? Por ejemplo, imagínate en las aguas subterráneas y baños termales de Budapest con todo ese frío fuera. O disfrutando de un buen gulasch o cualquier plato típico de cuchara… ¡En verano nada de eso tiene ni la mitad del encanto ni de gracia!