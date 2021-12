Sin habitantes, pero en lucha: así es la pelea por salvar esta joya en un pueblo de Burgos

Pero Hispania Nostra no trabaja sola, de hecho, es el punto de apoyo principal de otra entidad promotora, en este caso, la Asociación Cultural Amigos de Villamorón. “El proyecto es de ellos, no nuestro. Nosotros somos el sello de calidad”, dice Merello. Antes de empezar la campaña, les guía en absolutamente todo: qué hay que hacer, cómo hacer atractiva la campaña, prepararla, hacer notas de prensa o la difusión en redes sociales.

En definitiva, son un gran apoyo y ayuda, siendo acompañantes de la Asociación Amigos de Villamorón. Además, como la propia organización está declarada como una entidad sin ánimo de lucro y de utilidad pública, todas las donaciones recibidas tienen una desgravación fiscal importante y se benefician de la correspondiente donación fiscal.

Para que la organización de Hispania Nostra se vuelque en ayudar a promover un proyecto, debe de ser un elemento de patrimonio cultural o natural y, sobre todo, tener apoyo social y tener una entidad promotora. “Los que viven en la zona son siempre los que echan el corazón, por así decirlo. Nosotros les acompañamos y acabamos creando un vínculo muy cercano con los promotores y les damos las herramientas necesarias”, explica Merello.

Un proyecto de micromecenazgo es, según Teresa, un “trabajo ímprobo”. Ya no son los 40 días de campaña sino todo el proceso anterior. “Hay que prepararlo, ponerse en contacto con mucha gente, estar dispuesto a luchar y pedir dinero, hacer toda la gestión, contactar con los donantes para agradecerles su aportación o darles un detalle simbólico… Es necesaria mucha implicación”, especifica la responsable de comunicación de Hispania Nostra.

No obstante, las campañas de micromecenazgo son algo que en España aún no está del todo asentado. En el caso de la Comisión de Burgos se han puesto en marcha muchos proyectos de este estilo con bastante éxito y apoyo pero aún no se llega a los niveles de otros países como Francia o Estados Unidos.

“Pero no todo es la recaudación de fondos, la publicidad y la visibilidad que se les da es algo muy importante. Hay gente que no puede donar dinero pero ayuda con la realización de vídeos, yendo a visitas o compartiendo en redes sociales. Hacer ruido es importantísimo y se creará una mayor conciencia social”, sostiene Merello.

La visibilidad del proyecto y conciencia social en ocasiones conllevan a que la administración pública considere que el bien tiene el apoyo suficiente para que merezca ser salvado y decidan invertir en su restauración. “La administración hace caso cuando ve que ahí hay un interés, que es algo que la sociedad está reclamando y a veces, gracias a estas campañas, se han decidido a prestar su apoyo”, comenta Teresa.

La Iglesia de Santiago Apóstol, bien de interés cultural

La Iglesia de Santiago Apóstol tiene un estilo tardorrománico o protogótico que le convierte en la primera construcción que introduce el estilo gótico en Burgos, incluso antes que su famosa catedral. Cuenta con muy pocas alteraciones hasta nuestros días y conforma, junto con otras de la comarca, el prototipo de inspiración para las iglesias fernandinas andaluzas de Córdoba y Sevilla.

Respecto a sus orígenes, no se sabe con certeza quién la mandó construir, pero se sospecha que pudo ser algún personaje poderoso de la corte castellana, quizá del entorno de Alfonso X el Sabio. “Su origen es una de las cosas que no terminé de aclarar. Se sabe que es una obra de finales del siglo XIII y que se prolonga a lo largo del siglo XIV, pero el origen de momento no he logrado averiguarlo”, explica la historiadora María José Zaparaín, a quien se le encargó estudiar e investigar el templo. Su libro, ‘Villamorón y el templo de Santiago Apóstol. Más allá del silencio’, es el fruto de su labor.

Uno de los grandes méritos de este templo, según indica el arquitecto de la Fuente, es que el interior está construido según un modelo único que se iba persiguiendo desde el principio de la construcción. Sin embargo, hay un punto en el que la parte más compleja, que serían la torre, los accesos y las coronaciones, se empiezan a abandonar.

“Hay un momento en el que se detiene la construcción, no se remata hacia arriba, lo coronan con una construcción rústica. La parte alta de la coronación de la torre no tiene nada que ver con el resto del edificio. Si hubieran completado el edificio según el modelo inicial, habría salido en todos los libros de historia del arte sin ninguna duda, habría sido espectacular”, lamenta el arquitecto.