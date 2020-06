Sin nombres no hay justicia: violencia policial y otros racismos en USA

Andrew Kelly / Reuters Imagen de archivo, tomada en 2014 en Nueva York, de una persona con una mascarilla con la frase 'no puedo respirar' escrita en ella para protestar por la absolución de un policía que estranguló hasta matar al afroamericano Eric Garner.

I can’t breath. No puedo respirar. Éstas fueron las últimas palabras de George Floyd en Mineápolis, Minnesota. Y antes que de él, fueron las palabras de Eric Gardner, en Nueva York, y las de tantos otros negros muertos a manos de la policía en Estados Unidos, muchos cuyos nombres ni siquiera conocemos. Así que debemos hacer un esfuerzo y recordar también a Breonna Taylor. A Atatiana Jefferson. A Philando Castile. A Tamir Rice. Aunque las circunstancias de sus muertes no son exactamente las mismas, el resultado es siempre igual: Tamir Rice apenas tenía 12 años y estaba en un parque cuando un policía le disparó fatalmente, Philando Castile estaba al volante de su coche cuando una parada rutinaria de tráfico se convirtió en un encuentro mortal, mientras que Breonna Taylor y Atatiana Jeffersonestaban en sus respectivas casas cuando murieron disparadaspor la policía.

Estos son sólo algunos nombres de una lista dolorosamente interminable de vidas truncadas por la violencia policial durante décadas por toda la geografía del país. Pero estos hechos no surgen de la nada, no son accidentes, no son fruto de un policía que a nivel individual decide actuar de esta manera desproporcionada. Y es por esto que ahora mismo y desde hace más de dos semanas hay tanta gente en las calles de Estados Unidos reclamando justicia, en manifestaciones mayoritariamente pacíficas que se han extendido por todo el país desde Mineápolis.

A nuestra lista del dolor por las vidas perdidas antes de hora tendríamos que añadir a otras muchas personas afroamericanas víctimas de la violencia armada (son el 59% de los muertos por armas de fuego), de las múltiples facetas del racismo, de la desigualdad y la injusticia, sin olvidar a las víctimas de una de las caras más crueles del racismo, los linchamientos, sean modernos como Ahmaud Arbery asesinado este mismo año, o retrotraernos hasta los de la época de las leyes Jim Crow que legalizaban la discriminación racial y recordar el asesinato del adolescente Emmett Till, linchado en Mississippi en 1955 con total impunidad. Y es que el racismo institucional tiene muchas caras y la violencia policial sólo es una de ellas.

Ahora, en época de coronavirus, las desigualdades en el acceso a la salud han quedado más que patentes. Los afroamericanos representan aproximadamente el 13% de la población de Estados Unidos, pero son el 25% de las víctimas del virus aproximadamente, y, junto a los nativos americanos, están muriendo de manera altamente desproporcionada. El virus no es racista, al fin y al cabo sólo es un virus, pero el sistema de acceso (o más bien, la falta de acceso) a la salud sí lo es. Si los afroamericanos hubieran muerto por covid-19 en la misma proporción que los blancos, unas 13.000 personas más aún estarían vivas.