Sin quién no estaría aquí... Javier Olivares, creador de 'El Ministerio del Tiempo'

“Su creador, Rod Serling, me abrió las puertas de la fantasía con una serie que mezclaba ciencia ficción, género fantástico, terror… Pasados los años, descubrí que (como toda buena ciencia ficción) sus mejores episodios criticaban la sociedad y el mundo en el que vivía. Cuando lo criticaba de manera realista, los ejecutivos le censuraban y no le dejaban, sí que optó por generar fábulas distópicas, extraños viajes por el tiempo (en realidad por la memoria), historias de ciencia ficción… Y me inoculó el virus de la fantasía. De la pasión como espectador, sin la cual no existiría la pasión como creador (en la que me marcó mucho con su estilo). Y si me tengo que quedar con una de estas pasiones, me quedo con la primera”.