Siete síntomas de cáncer testicular que no debes ignorar

El cáncer de testículos no es una anomalía. De hecho, es el tipo de cáncer más diagnosticado en hombres de entre 30 a 39 años, siendo 33 la edad media de detección.

“Aproximadamente 1 de cada 250 hombres desarrolla cáncer de testículos cada año”, explica el doctor Christopher Sweeney, del Instituto Oncológico Dana-Farber.

El cáncer testicular es muy tratable cuando se diagnostica antes de llegar a fases avanzadas y, como en la mayoría de los cánceres, la detección precoz es clave para su tratamiento. Por eso los médicos recomiendan que los hombres conozcan los síntomas y se realicen chequeos rutinarios a sí mismos.

“Si se detecta a tiempo, las tasas de curación pueden superar el 95%”, afirma el doctor Doug Flora, director médico ejecutivo del Centro Oncológico de St. Elizabeth Healthcare. De hecho, cuando se detecta a tiempo, los médicos pueden “curar a más del 90% de los pacientes en un solo tratamiento”.

No obstante, la detección puede ser difícil si no sabes qué buscar, sobre todo si eres joven. “Muchos médicos no suelen pensar en el cáncer cuando tratan con pacientes jóvenes y sanos, por lo que hay que estar muy atentos a los síntomas más sutiles”, dice Flora.

Presta atención a las siguientes señales de alarma: