Solucionar el reto demográfico: "Vamos con mucho retraso, pero no es tarde"

David Ramos via Getty Images

David Ramos via Getty Images

Hay una carrera contrarreloj en la que le va la vida al 50% de las poblaciones que se encuentran en las zonas rurales. España no es Madrid, además de la capital hay 8.130 municipios en España, según el Instituto Nacional de Estadística, y 3 de cada 4 han perdido población en la última década, según el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO).

La población se ha ido concentrando en las ciudades medianas y especialmente en las grandes, y se calcula que el 80% de la población vive en el 15% del territorio, según la escuela de negocios Next Educación, que dirige el periodista y sociólogo Manuel Campo Vidal . El 85% del territorio sufre una desertificación demográfica con poblaciones cada vez más envejecidas y que adolece la falta de inversión en servicios públicos y de las ayudas necesarias para revitalizar sus economías.

Esa senda no se ha detenido, uno de los últimos anuncios fue la aprobación en el Consejo de Ministros del 31 de Agosto de este año de 55,7 millones para estos territorios, 40 para ayudas directas a la bioeconomía (ganadería extensiva, mantenimiento forestal, silvicultura, ...) y otros 15,7 para la promoción de actividades que dinamicen el territorio.

Campo Vidal, que mantiene un fuerte activismo desde la España Despoblada , no niega las ayudas representan un cambio de “sensibilidad”, pero afirma que los ritmos son dolorosamente lentos: “Todo va demasiado lento y es escaso, tengo confianza de que ahora que hay elecciones autonómicas y municipales pueda acelerarse todo”.

Al albor de las primeras protestas de 2019, cuyo manifiesto fue secundado por más de 170 plataformas sociales, el descontento no ha dejado de tomar forma tanto en el plano político, con la entrada de formaciones de la España Vaciada en los parlamentos autonómicos y en el Congreso de los Diputados , tanto como en el social.

Jóvenes y despoblación

La desigualdad territorial perjudica especialmente a los jóvenes. “En ciertas zonas de la España interior ya naces sabiendo que estudias, creces y te vas a tener que ir. Eso implica desventajas con las principales ciudades porque mientras unos estudian ahorrándose alquileres y empiezan su vida laboral con unos ahorros, mientras que los que venimos de fuera no contamos con ello”, sostiene Martínez. Para los jóvenes de la España despoblada, el ascensor social parte del subsuelo.

¿Qué se necesita para retener a las personas jóvenes? Martínez es rotundo: “Empleo”. Este joven de 32 años habla sin embargo de “la pescadilla que se muerde la cola” ya que, al no haber empleo, no hay inversión y la gente se marcha, cada vez hay menos “opciones de ocio”, las infraestructuras son deficientes...

Desde Jóvenes Castilla y León presentaron una serie de propuestas al anterior Gobierno autonómico del PP y Ciudadanos, con los que Martínez defiende que hubo una relación espontánea y fluida. Sin embargo, las medidas, que incluía 48 propuestas y 200 acciones directas, quedaron en agua de borrajas con el adelanto electoral. Con el nuevo Ejecutivo de PP y Vox no han tenido ningún contacto.

Un jarro de agua fría. “Son estos temas los que a veces impiden que, si se está más pendiente del politiqueo, no se puedan llevar a cabo las iniciativas, que requieren de tiempo y que llevan mucho esfuerzo”.

Años para despoblar, años para revertir

Las consecuencias de este proceso son inmediatas y a largo plazo. “Por un lado desciende la población de un territorio y la población que queda envejece y demanda más servicios, ahí esta el mayor problema a corto plazo. A largo plazo hablamos del abandono completo de pueblos y el deterioro del entorno”, afirma el geógrafo. Este abandono es el que propicia, entre otras cosas, que los montes no estén lo suficientemente cuidados y se produzcan grandes incendios como los de este verano.

Campo Vidal ahonda en esta cuestión: “La repoblación es una medida medioambiental, tienen que comprenderlo las ciudades. Hablamos de la consecución de una vida mejor para las ciudades, porque si no, nadie cuida los bosques y nadie está allí para la generación de oxígeno”.

El periodista y sociólogo apunta que la tarea va “con mucho retraso, pero no es completamente tarde”. Cita al político canadiense Michael Ignatieff: “De todas las desigualdades que existen, las más difíciles de eliminar son las territoriales”. ¿Por qué? “Porque tienes que convencer a una gente para que se asiente en el medio rural, a otra que no lo abandone y además dotar al entorno de servicios e infraestructuras”, concluye Campo.

Para Giraldo las ciudades no van a dejar de crecer, pero sí cree que es posible fomentar el regreso de parte de la población al entorno rural, aunque siempre teniendo en cuenta que no el campo no va a ser lo mismo que hace 50 años. ”Revertir pasa por encontrar en el campo una nueva forma de productividad, por ejemplo con el teletrabajo, gente que se puede permitir vivir y trabajar desde el campo. Llevar nuevas actividades al campo y reinventarlo sería la forma de revertir el despoblamiento″.