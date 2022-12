Son las 9.00, casi no hay nadie del PP y este dirigente de Podemos se corona con lo que dice

El líder de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández, al inicio de su discurso. EL HUFFPOST

Pablo Fernández, líder de Podemos en Castilla y León, ha conseguido uno de los vídeos políticos más difundidos de los últimos días gracias a un mordaz comentario que dirigió a los procuradores del PP.

Justo al inicio de su intervención en las Cortes, Fernández miró la bancada, casi vacía, del PP y soltó: “La España que madruga la verdad es que no madrugada nada”.

“Porque son las nueve de la mañana y la bancada del PP está prácticamente vacía. Y me parece absolutamente escandaloso y una falta de respeto. En fin”, prosiguió.

Y, finalmente, remató: “Señorías de Vox, ustedes han madrugado porque les tocaba presentar esta iniciativa. Si no, albergo mis dudas”.

En menos de dos días, la escena acumula cerca de 2.000 retuits y poco menos de 6.000 ‘me gusta’.

No es el único momento producido en las Cortes de Castilla y León en los últimos días que tiene gran eco en las redes sociales.

El discurso que el líder de Ciudadanos en esa Comunidad, Francisco Igea, le dedicó a Juan García-Gallardo, vicepresidente de la Junta, también ha tenido un largo recorrido en Twitter.

“No sé qué voy a votar hoy, les digo la verdad. No porque no merezca la reprobación el señor vicepresidente. Les ha llamado a esos señores criminales, ha llamado delincuentes a los inmigrantes, me ha llamado imbécil a mí y así sucesivamente”, empezó diciendo.

“Señor vicepresidente, es evidente que está sin educar, es evidente que no tiene tolerancia a la frustración, es evidente que no está capacitado para ocupar este cargo”, añadió para después matizar: “Pero lo que hacen ustedes es darle más valor al señor Mañueco y no es así. Porque el señor Mañueco está encantado con este personaje porque le permite a él parecer moderado, le utiliza, se ríe de él, ni si quiera está hoy a su lado”.

“Ustedes no se dan cuenta, ya se la darán, yo sé bien cómo funciona esto, pero lo que hace el señor Mañueco con este personaje, este triste personaje que ocupa la vicepresidencia de la Junta, es esconderse, esperar que pase la tormenta y seguir en el poder”, aseguró Igea.

“Es usted un pobre hombre, un pobre hombre, no sé si merece reprobación, pero desde luego no merece atención. Y me alegro de que ustedes se rían. Demuestran como siempre su catadura moral, que es escasea”, dijo.

