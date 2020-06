Soy culturista y cuando subí esta foto todo el mundo perdió la cabeza

Esa última respuesta me preocupaba porque, sinceramente, es una buena pregunta. ¿Acaso es sano? ¿Puedo pedirle a mi cuerpo que siga produciendo leche para alimentar a mi bebé a partir de las pechugas de pollo y las espinacas que como? ¿Es justo perseguir un objetivo nacido de mi vanidad posiblemente a costa de mi bebé? ¿Merece la pena? Si se me hubiera acabado la leche porque no he mantenido suficientemente nutrido mi cuerpo para dar el pecho, ¿sería un fracaso como madre? ¿Qué clase de madre pone en riesgo el alimento de su hija por la oportunidad de pasearse casi desnuda en un escenario para ganar un trofeo barato? ¿Qué clase de madre saca tanto tiempo para ella misma que puede pasar horas en el gimnasio para esculpir un físico musculoso, pese a que muchas madres no tienen ni tiempo para ducharse tranquilamente? ¿De verdad es tan incompatible el culturismo con la lactancia como para existir juntos? ¿Estoy haciendo algo mal?