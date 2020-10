Soy médico y los negacionistas están complicando aún más mi trabajo

Al parecer, las conspiraciones han sustituido a los aplausos y los sanitarios hemos quedado desprotegidos ante estos valientes guerreros del teclado y adalides de la libertad. ¿Por qué? ¿Por qué nos hacéis esto?

Apoyados en un puñado de científicos, médicos y periódicos discrepantes, oímos una serie de afirmaciones que no le hacen ningún bien a nadie. Todos sus argumentos son fácilmente desmontables, pero resulta aburrido y agotador hacerlo día tras día cuando llegas a casa después de una jornada extenuante tratando de salvar vidas.

Voy a enumerar unos pocos ejemplos de lo que he visto. He llegado a leer que los hospitales están vacíos y que los sanitarios estamos tocándonos las narices; que la mayoría de las personas cuya muerte se atribuye al coronavirus en realidad no han muerto por el coronavirus (parece ser que todos los médicos del mundo nos hemos puesto de acuerdo para saltarnos nuestro código profesional y mentir sobre la causa de la muerte de nuestros pacientes por algún motivo que desconozco); que el 90% de los positivos por PCR son en realidad falsos positivos y que no son infecciosos cuando, en realidad, los falsos negativos son un problema mucho mayor. Incluso nos han llegado a decir que la mayoría de las infecciones se producen en los hospitales por culpa de nuestra negligencia.