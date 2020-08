Soy superdotado y mi vida es un infierno

Me diagnosticaron alto potencial entre primaria y secundaria y me catalogaron como niño intelectualmente precoz. Para llegar a esta conclusión y evaluar mi cociente intelectual (CI), me sometieron al test completo de WISC (Wechsler Intelligence Scale for Children). Después de muchos minutos poniendo a tope mi cerebro, alcancé más de un 145 de CI. Pero este test también desveló numerosas descompensaciones, por ejemplo, entre mis capacidades perceptivo-motrices y mis capacidades de cálculo. ¡Formaba parte de un 2′5% de la población mundial con un CI superior a 130! Todo ventajas, ¿no? Pues no. Voy a intentar hacerte vivir, a través de unas pocas líneas, el infierno que supone el día a día para un superdotado (o cebra para los amigos).