Su cita se tuerce en 'Firs Dates' cuando él le hace este comentario a Lidia Torrent

“Aquí lo importante es ser auténtico y pasártelo bien. Yo no te he dicho nada pero llevo una peluca, luego me la quitaré”, ha dicho Estrella de broma. “Creo que vienes a un sitio para ser natural, lo más natural posible, y eso ya no me ha parecido natural, la verdad”, ha dicho ya ante las cámaras.