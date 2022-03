Tu coche está más sucio que tu váter (y estos son los peores puntos)

El doctor Jonathan Cox, autor principal del estudio, afirma que estos hallazgos deberían hacer que los conductores se replanteen cómo limpian sus coches y, sobre todo, que empiecen a limpiar toda la comida después de transportarla en el maletero.

“Los resultados de este estudio son fascinantes, ya que ayudan a demostrar que, por mucho que limpiemos los coches, cuanto más viejos son, más sucios suelen estar”.

Esto es especialmente cierto en el caso del maletero y el asiento del conductor, añade el doctor Cox. “Muchos de nosotros hemos guardado comida en el maletero, o se nos ha caído alguna que otra patata frita en el asiento, la hemos recogido y nos la hemos comido”. Y tiene razón. Todos lo hemos hecho, ¿no?

“Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar sobre los coches y la limpieza, subraya. A menudo, limpiamos nuestros coches basándonos en si ‘parecen’ limpios y no en si realmente lo están; sin embargo, nunca se nos ocurriría comer en el asiento del váter. La tapicería, en particular, debe limpiarse en profundidad. Por mi parte, limpiaré yo mismo cualquier coche usado que me compre en el futuro”, concluye.