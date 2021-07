Susana Díaz se despide resaltando que la unidad "nunca se puede confundir con uniformidad"

Susana Díaz se ha despedido este lunes de la secretaría general del PSOE de Andalucía durante su intervención ante la reunión extraordinaria del comité director del partido, máximo órgano entre congresos, que activará el relevo en dicho cargo y que será asumido, con toda probabilidad en este mes, por Juan Espadas. Díaz, que ha estado ocho años al frente de la Secretaría General, ha querido trasladar que estará en los próximos años donde sus compañeros digan y que seguirá siempre entregada con la misma lealtad a estas siglas, al equipo y al partido.

Susana Díaz, que no ha desvelado durante su intervención si aceptará ser senadora en representación de la comunidad autónoma, como se le ha ofrecido, ha recalcado que siempre estará entregada con la misma lealtad a su partido y sus siglas y que estará en los “próximos años” allí donde sus compañeros digan.

“No me arrepiento de nada de lo que he hecho, pero he aprendido a reconocer errores”, ha expresado Susana Díaz. Además, ha recalcado que lo que toca ahora es la “unidad” de todo el partido, que es lo que esperan los militantes de sus dirigentes y del conjunto de la organización. “Que todos vayamos a una, que arrimemos el hombro y colaboremos y que, a partir de ese momento, desde la fortaleza que da un partido unido hagamos frente a nuestro adversario y rival, que está fuera, y que es la derecha”, según ha indicado Díaz, para quien la unidad “nunca se puede confundir con uniformidad”.