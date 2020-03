Susana Guasch comparte el accidente que ha tenido en plena cuarentena

La periodista deportiva, Susanna Guasch ha compartido en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 40.000 seguidores, que ha sufrido un percance en plena cuarentena.

España está en Estado de alarma desde el pasado sábado y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado que se amplía durante 15 días más de lo establecido hace algo más de una semana.

Guasch ha explicado que se ha roto el pie en un mal resbalón en su casa y que lo que peor ha llevado es tener que ir al hospital “y molestar en estas circunstancias”.

“Pues ya estaría. No me he roto ni una uña en mi vida y justo ahora, en casa, resbalón tonto (como todas las caídas) y ¡zas! Pie roto. ¿Lo peor? Tener que ir el hospital y molestar en estas circunstancias. ¿Lo mejor? Que no había nadie justo en ese momento en la Clínica Cemtro y me atendieron y enyesaron muy rápido”, ha afirmado la periodista de Movistar.

Y ha sentenciado: “Llevo 3 días, parece que haga un mes, pero bueno... A este paso espero estar lista cuando todo vuelva a la normalidad. ¿Y vuestro confinamiento qué tal?”.

Una publicación a la que han respondido cientos de personas mandando ánimos a la periodista.