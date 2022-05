Susanna Griso desarma a Juanma Moreno y acaba sorprendida: "Qué desconfianza tan tremenda"

“No lo sé. A mí lo que me sorprende de todo esto es que no haya claridad, que haya opacidad. Yo estoy convencido de que ellos tienen que tener las personas que son susceptibles de haber sido espiadas o investigadas”, ha apuntado Moreno.

El presidente andaluz ha afirmado que lo único que he pedido siempre al presidente del Gobierno es que, si tiene “la más mínima información de que por parta externa o intenta” su teléfono ha sido espiado, se lo comunique. Algo, ha asegurado, que hasta ahora no se ha producido.

“Pero presidente, es que no lo pueden saber si usted no entrega el teléfono, necesitan el dispositivo para hacer ese análisis forense”, le ha hecho ver Griso. “A mí hasta ahora nadie me lo ha pedido. En el momento en que me lo pidan pues yo lo entregaré. Pero también le diré: con unas garantías”, ha acabado diciendo Moreno.