Sutil pero ahí lo deja: el dardo de Rufián a 'El Hormiguero'

El político de ERC, Gabriel Rufián, ha entrevistado en La Fábrica, su programa de entrevistas en YouTube, a Rocío Vidal, conocida en redes sociales como La gata de Schrodinger.

Vidal es periodista científica y tiene un canal de YouTube en el que habla sobre todo tipo de cuestiones.

Ya en plena entrevista, Rufián le ha preguntado a Vidal por la sección de ciencia que se hace en el programa El Hormiguero, una de las más representativas del espacio televisivo de Pablo Motos.

“No veo El Hormiguero desde hace mucho”, ha empezado diciendo Vidal. “Somos dos”, ha interrumpido Rufián. “A mí es que no me invitan. No sé...”, ha añadido el político.

″¿No te han invitado nunca? ¿Qué bullying no? Si han invitado hasta al apuntador”, ha apostillado Vidal en tono de humor. “Nunca. Ya... Si va Rivera, ¿por qué no yo?”, ha sentenciado Rufián siguiendo el tono de broma.

Finalmente, Vidal ha emplazado a los espectadores a esperar para ver un vídeo de Quantum Fracture en el que va a analizar “por qué la ciencia de El Hormiguero es regulinchín”. “Digamos que es algo muy visto, como muy explosivo y tal pero bueno, en cuanto a base científica ahí vamos”, ha afirmado Vidal.

Puedes verlo a partir del minuto 5:00.