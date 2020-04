Sven Giegold: “El Covid-19 es un desafío común a Europa que debería financiarse con coronabonos”

Sven Giegold es el diputado alemán colíder del Grupo Los Verdes/Alianza Verde Europea del que supimos hace unos días cuando, en un tuit en español que replicaron redes y medios, se posicionó contra la actitud de la Alemania de Merkel y la de Holanda de Rutte. Ambas abogan por obligar a Italia y España a pasar por un nuevo rescate de condiciones draconianas para acceder a los fondos MEDE. El Eurogrupo ha vuelto a fracasar en el desbloqueo de más de medio billón de euros con los que sostener las economías de los países europeos ante la crisis del Covid 19 y sigue buscando un acuerdo que no llega.

Giegold, compañero de Equo en las instituciones de la UE, recuerda que no sólo basta con los coronabonos. Como el partido de los verdes españoles, mantiene que es el momento de asumir y respetar en su integridad “los acuerdos de París”. Pero no libra a los españoles de su responsabilidad al votar a gobiernos que implantaron la austeridad brutal, que además eran partidos corruptos. Le preocupa el posible deterioro de la democracia con los poderes especiales de la pandemia. Pese a todo, no cree que este sea el final de la Unión Europea, donde los apoyos interregionales siguen siendo claves y muy grandes comparados con otras zonas del planeta. Responde a las preguntas de El HuffPost por correo electrónico.

- ¿La actitud de Alemania y Holanda —Merkel y Rutte— hacía España e Italia con el COVID-19 y los eurobonos, ¿es una muestra de que la Unión Europea tiene los días contados?

No, el apoyo brindado entre los estados miembros de la Unión Europea va mucho más allá que cualquier otro programa de apoyo internacional. Nosotros, los Verdes en Alemania, criticamos a nuestro gobierno cristianodemócrata y socialdemócrata por bloquear la propuesta de los coronabonos. Pero también reconocemos que en ninguna otra región del mundo hay tanto apoyo financiero y práctico interregional entre los estados miembros.