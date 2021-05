Ignacio González: "Los fumadores tienen derecho a tener soluciones"

Te respondo como científico. No es humo porque el humo se genera al quemar materia orgánica. En el caso de los sistemas que calientan tabaco al no haber combustión no hay humo. Lo que sale, lo que se ve, es aerosol. En el humo del cigarrillo hay gases, hay pequeñas gotas líquidas y hay partículas sólidas de carbón muy problemáticas porque son las que penetran en lo más profundo de los pulmones. Estas partículas son las que se asocian con problemas respiratorios y de corazón. En el caso del tabaco por calentamiento no hay ese residuo sólido. En cualquier caso, los niveles de tóxicos no se eliminan completamente, pero son muy reducidos.

La mejor opción es dejar de fumar, no hay ninguna mejor. En el caso de los cigarrillos electrónicos o el tabaco por calentamiento tenemos un número muy elevado de evidencias científicas de la industria e independientes que demuestran que son menos perjudiciales. Todos son consistentes y apuntan a que es muy probable que estos productos reduzcan el riesgo. Te hablo de probabilidad porque soy científico y somos cuidadosos. Por eso no te puedo decir a día de hoy que es 100% seguro, pero lo que sí está claro es que, con todo lo que sabemos a día de hoy, lo probable, lo que se espera, es que se reduzca el riesgo. La Agencia del Medicamento de EEUU ha terminado una evaluación de toda la ciencia, que le ha llevado más de tres años, en la que concluye que es un producto que es diferente al cigarrillo convencional, que reduce la exposición a los tóxicos y es esperable que, cuando tengamos los estudios a largo plazo, veamos un efecto sobre la salud.

Todo el mundo sabe que el cigarrillo es malo para la salud, pero lo que tal vez muchos ignoren es por qué, qué tiene para ser tan dañino. Se suele pensar que el problema es la nicotina, pero la ciencia nos dice que no es así. El problema principal es la combustión. Al quemar el cigarrillo se genera humo, y respirarlo no es bueno porque tiene un montón de compuestos químicos tóxicos que son los que causan enfermedades, no la nicotina.

En un informe de 2019, el Ministerio de Sanidad sostenía respecto a la información sobre los compuestos que se generan en las emisiones del tabaco al ser calentado que “la literatura al respecto es aún escasa, especialmente la proveniente de fuentes independientes”...

La calidad de un estudio se mide por los resultados, por la transparencia y por el rigor científico, no por quién lo firma o de dónde viene. Siempre se apunta que la mayor parte de los estudios provienen de la industria. Cierto, y eso no tiene por qué invalidar necesariamente que el estudio sea sólido, sobre todo cuando cada vez hay más estudios independientes y están de acuerdo con nuestros datos.

Uno de los debates en la comunidad científica no es tanto en la ciencia en sí misma sino en qué hacer con estos productos dentro de la salud pública. Insisto, no tienen riesgo cero, está claro. Para unos, como estas alternativas no tienen riesgo cero deberían tratarse igual que los cigarrillos porque hay un riesgo para los no fumadores y estos riesgos son mayores que los beneficios. Esto es un problema porque, si esta teoría se lleva al extremo, al fumador sólo se le dan dos opciones: deje de fumar o asuma las consecuencias. No tiene mucho sentido ni es realista. Dejar de fumar es lo ideal, pero hay mil millones de personas que fuman en todo el mundo. Luego hay otra forma de ver las cosas, los que están a favor de las estrategias de reducción de riesgo, que defienden que estos productos no tienen riesgo cero, que hay que proteger al no fumador, pero que los fumadores tienen derecho a la información y al acceso a estos productos alternativos. Ese es el debate actual.

Sanidad también señalaba que no hay evidencia científica suficiente como para asegurar que el tabaco calentado es menos nocivo...

Si hablamos de estudios a largo plazo es cierto que no tenemos esos estudios epidemiológicos para los sistemas de cigarrillo electrónico o calentamiento de tabaco. Cierto. Pero también lo es que, con toda la información que hay hasta ahora, existe la evidencia de que estos productos son mejores. No es algo que diga yo: lo dice la Agencia del Medicamento de EEUU, lo dicen en Nueva Zelanda, en Reino Unido, en Grecia… Se trata de encontrar un equilibro y tener en cuenta a todos, no sólo a los no fumadores, sino a los fumadores, que tienen derecho a tener soluciones.

¿Cómo afecta el tabaco por calentamiento a los fumadores pasivos?

Lo que dice la ciencia es que el fumador pasivo de tabaco tradicional respira un humo que no es bueno porque el problema reside precisamente en el humo. En el caso de las alternativas, como no hay combustión se reducen significativamente esas sustancias tóxicas. Desde el punto de vista de la exposición es mucho más baja porque hay menos sustancias tóxicas. Por supuesto cuando uno utiliza cualquier producto de tabaco con nicotina hay que respetar las normas y la regulación, y tener sentido común y respeto. Del mismo modo que uno no fuma cigarrillos en determinados lugares o delante de determinadas personas, no debería hacerlo al utilizar tabaco por calentamiento.

¿Se podría decir entonces que el tabaco por calentamiento mata más lentamente?

No tienen riesgo cero, no son inocuos ni se puede decir que son 100% seguros. Lo que hay que considerar es que estas alternativas son para fumadores que van a seguir fumando.