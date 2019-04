"Te he machacado": Gemma Nierga y Mariló Montero viven un apasionado duelo en 'Pasapalabra' (Telecinco)

Aunque Jero volvió a triunfar y a ganar un nuevo programa de Pasapalabra, Gemma Nierga y Mariló Montero fueron las que protagonizaron un intenso y divertido duelo musical. Christian Gálvez, el presentador del concurso de Telecinco, ya lo veía venir.

“Vuelan cuchillos, eh”, aseguró Gálvez antes de empezar. “Es que Mariló me ha ganado ya dos veces”, se justificó Nierga, mientras que la expresentadora de Las mañanas de la 1 dio un paso más: “El segundo día has encendido el pulsador tú antes que yo, pero luego te he machacado”.

(VER EL VÍDEO DEL MOMENTO AQUÍ)

El duelo musical tenía como pista el mundo de las series y en la primera ronda ninguna de las dos periodistas lo pudieron acertar. En la segunda tanda, Nierga volvió a fallar, mientras que Montero intentó que Gálvez le ayudara.