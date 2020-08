Tensión en 'Zapeando' tras un comentario sobre el físico de Dabiz Muñoz: a Pedroche le ha hecho cero gracia

Pedroche ha comentado que si están tontos y que cómo iba a salir Alverú “con ese pedazo de mujer” en referencia a Pixelskaya. “No soy yo el que sale con uno que mide 1,60″, ha respondido el colaborador aludiendo a Dabiz Muñoz, marido de Cristina Pedroche.

Una frase que no ha gustado nada a la vallecana que le ha replicado diciendo: “Mejor que no vengas Diverxo porque si no te escupe él, te escupo yo”.

En redes, los usuarios han criticado a Pedroche por su comentario sobre el físico de Alverú y han censurado que sea precisamente ella, que ha sido insultada por lo que se pone o se deja de poner, la que los haga.

Los usuarios han instado a Pedroche a que le pida disculpas públicas a Santi Alverú por esa desafortunada frase.