Teresa Perales se acuerda para mal de lo que le dijo una vecina al verla en silla de ruedas

Teresa Perales ha recibido este viernes el premio Princesa de Asturias de los Deportes y ha dejado un emotivo discurso sobre superación personal que todavía resuena en el Teatro Campoamor.

La exdiputada y ganadora de 27 medallas olímpicas se ha remontado hasta su infancia para rendir homenaje a su madre. Ha recordado Perales el duro camino que ha tenido que recorrer hasta llegar ahí y ha rememorado lo que sintió en 1995 cuando le dijeron que ya no podría volver a andar.

Se ha acordado también de una vecina del barrio que cuando por fin superó sus miedos y decidió salir a la calle le dijo a su madre: “Pobrecita niña, ¿qué le ha pasado?”.

“En un segundo y una mirada había dejado de ser la niña del tercero para ser la pobrecita hija de Sevi”, ha narrado. “Para ella mi vida se había terminado antes de comenzar”, ha dicho de nuevo sobre aquella vecina que le dijo aquello “con la mejor intención del mundo”.

Perales ha tenido un recuerdo para su madre Sevi, de la que ha dicho que siempre la apoyó en todo: desde cuando le pidió ir a nadar hasta cuando le dijo que quería ser diputada.

“Ella jamás me dijo ’no puedes, no debes, no sigas, no lo vas a lograr’”, ha comentado mientras la cámara enfocaba a su madre, visiblemente emocionada.

La deportista ha elogiado el cambio que ha dado la sociedad “para bien” y ha remarcado que la mirada de la vecina “ya no será la misma”: “Hay más portales accesibles, menos comercios con escaleras en la puerta, incluso una ley de Dependencia”.

Para terminar, ha mandado un mensajes a los niños “y no tan niños”: “No hay que esperar a que alguien nos diga lo que va a pasar o lo que debemos hacer. Hay que pensarlo o soñarlo, decidir tú lo que quieres e ir a por ello”.