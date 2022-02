Terranova, del Titanic al Villa de Pitanxo: leyenda negra del Atlántico norte

via Associated Press

¿Por qué se sigue trabajando pese al temporal?

“La pregunta que me hago yo es cómo es posible que ese patrón haya estado trabajando con ese temporal, cuando hay barcos que están esperando a que amaine el tiempo para poder trabajar. Siempre, siempre con esto. Y ha tenido que pasar”, ha lamentado Pablo More, hermano del peruano Daniel More y tío de Diego Andrés More y Edwin Andrés Salinas (todos ellos marineros del ‘Villa de Pitanxo’), tras apuntar hacia el patrón del barco que, según él, no era la primera vez que decidía seguir operando pese a las condiciones meteorológicas.