Se puede practicar terrorismo con un alfiler. Sólo con un alfiler. No hacen falta mecanismos explosivos sofisticados, una organización de apoyo o armas difíciles de conseguir. Es necesario, eso sí, que el terrorista sea un majadero integral, un descerebrado, un imbécil tan imbécil que un imbécil mayor sea imposible de ser pensado. Me refiero a la psicosis que se ha desatado durante este verano alrededor de la supuesta sumisión química que cabe inducir a una chica mediante una inyección tóxica, y que ha provocado la aparición de una nueva forma de agresión machista que toma la forma de un pinchazo con un alfiler en medio de las multitudes que frecuentan los locales de ocio nocturno. Un pinchazo inocuo. Sólo por reírse. Sólo por reírse al ver el terror que siente la joven que lo recibe. Terrorismo.

En efecto, en tanto que buena parte de la violencia machista tiene como fin primero la creación de un clima de miedo en el que perpetuar relaciones de poder injustas, parece adecuado entender que nos enfrentamos a una forma de terrorismo. Probablemente, los cuatro idiotas que entre risotadas se reparten alfileres en una discoteca no se ajusten a la imagen que nos viene a la cabeza si pensamos en una célula terrorista, pero la solemnidad y el fanatismo no son condiciones necesarias para este delito, y en ningún sitio está escrito que el terrorista deba tener un cociente intelectual de dos dígitos. Su gañanismo no resta gravedad al ataque a la convivencia que supone su conducta. La falta de premeditación no impide que sus consecuencias seas las mismas que si el ataque estuviera planeado con antelación.